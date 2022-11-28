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Росгвардейцы задержали подозреваемого, который напал на знакомого с разбитой бутылкой

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который избил и ранил своего 34-летнего знакомого осколком разбитой бутылкой.

В ночное время росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому по улице Алтайской. На месте происшествия экипаж Росгвардии обнаружил потерпевшего со следами пореза на лице, а также его обидчика. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее не судимого 27-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после употребления спиртного в компании между гостями возник словесный конфликт, в результате которого задержанный нанес несколько ударов по лицу оппонента, а также ранил его осколком разбитой бутылки. Хозяйка жилища вызвала бригаду скорой медицинской помощи и сообщила о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Происшествия
Мариинск
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