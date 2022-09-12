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Росгвардейцы задержали подозреваемого, который с ножом напал на сожительницу

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который после конфликта с сожительницей причинил ей ножевые ранения.

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о причинении вреда здоровью в многоквартирный дом по улице 13 микрорайон. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили оказывающую помощь горожанке бригаду медиков, а также предполагаемого виновника, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровья, 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым мужчиной и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. В результате ссоры ревнивец нанес несколько ножевых ранений 35-летней возлюбленной, а затем вызвал для нее бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики сообщили о случившемся правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
12/09/2022
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