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Росгвардейцы задержали подозреваемого, который ударил кузбассовца стеклянной бутылкой по голове

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к причинению вреда здоровью своему знакомому.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в подъезд многоквартирного дома на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 36-летнего потерпевшего и задержали предполагаемого виновника, которым оказался ранее судимый за умышленное повреждение имущества 34-летний местный житель.

  По предварительной информации, потерпевший встретил подвыпившего приятеля, который предложил употребить в подъезде спиртные напитки. В ходе распития алкоголя у мужчин якобы из-за словесной обиды возник словесный конфликт, в результате которого задержанный разбил о голову потерпевшего стеклянную бутылку. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям и вызвал медицинскую бригаду.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшему была оказана помощь прибывшими медиками на месте.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
02/02/2023
Происшествия
Междуреченск

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