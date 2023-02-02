Росгвардейцы задержали подозреваемого, который ударил кузбассовца стеклянной бутылкой по голове

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к причинению вреда здоровью своему знакомому.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в подъезд многоквартирного дома на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 36-летнего потерпевшего и задержали предполагаемого виновника, которым оказался ранее судимый за умышленное повреждение имущества 34-летний местный житель.

По предварительной информации, потерпевший встретил подвыпившего приятеля, который предложил употребить в подъезде спиртные напитки. В ходе распития алкоголя у мужчин якобы из-за словесной обиды возник словесный конфликт, в результате которого задержанный разбил о голову потерпевшего стеклянную бутылку. Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям и вызвал медицинскую бригаду.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшему была оказана помощь прибывшими медиками на месте.

Фото: Росгвардия