Росгвардейцы задержали подозреваемого, похитившего телефон у знакомой

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал злоумышленника, который похитил смартфон у местной жительницы стоимостью 11 000 рублей.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о краже мобильного телефона у 36-летней горожанки. В ходе отработки возможных мест нахождения злоумышленника стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину у частного дома по улице Загородная. Им оказался 35-летний житель Мариинска.

По предварительной информации, к женщине на улице подошел ее знакомый и попросил смартфон для совершения звонка. Получив в руки гаджет, злоумышленник скрылся, и потерпевшая заявила о краже правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия