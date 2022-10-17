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Росгвардейцы задержали подозреваемого, похитившего телефон у знакомой

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал злоумышленника, который похитил смартфон у местной жительницы стоимостью 11 000 рублей.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о краже мобильного телефона у 36-летней горожанки. В ходе отработки возможных мест нахождения злоумышленника стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину у частного дома по улице Загородная. Им оказался 35-летний житель Мариинска.

 По предварительной информации, к женщине на улице подошел ее знакомый и попросил смартфон для совершения звонка. Получив в руки гаджет, злоумышленник скрылся, и потерпевшая заявила о краже правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
17/10/2022
Происшествия
Мариинск

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