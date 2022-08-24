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Росгвардейцы задержали подозреваемого, повредившего входную дверь бывшей сожительницы

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя с признаками алкогольного опьянения, повредившего входную дверь горожанки.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о повреждении имущества к многоквартирному дому по улице Мира. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Задержанным оказался 61-летний ранее не судимый местный житель.

 По предварительной информации, мужчина после распития спиртного пришел в квартиру своей бывшей сожительницы. Женщина не впустила незваного гостя в жилище, после чего подозреваемый в неадекватном состоянии нанес несколько ударов по двери, повредив ее. Напуганная женщина незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/08/2022
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Новокузнецк
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