Росгвардейцы задержали подозреваемого, повредившего входную дверь бывшей сожительницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя с признаками алкогольного опьянения, повредившего входную дверь горожанки.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал о повреждении имущества к многоквартирному дому по улице Мира. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Задержанным оказался 61-летний ранее не судимый местный житель.

По предварительной информации, мужчина после распития спиртного пришел в квартиру своей бывшей сожительницы. Женщина не впустила незваного гостя в жилище, после чего подозреваемый в неадекватном состоянии нанес несколько ударов по двери, повредив ее. Напуганная женщина незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия