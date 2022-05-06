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Росгвардейцы задержали подозреваемого, повредившего входную дверь торговой точки

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке по улице 40 лет ВЛКСМ. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили поврежденную дверь, а неподалеку от магазина подозреваемого, который спровоцировал драку со своим знакомым. Экипаж Росгвардии задержал 19-летнего ранее не судимого новокузнечанина.

По предварительной информации, мужчина с признаками алкогольного опьянения, проходя мимо торговой точки, разбил ногой входную дверь со стеклопакетом. На противоправные действия злоумышленника сработала сигнализация. Прибывшая в магазин работница незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного правоохранителям.

 

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/05/2022
Происшествия
Новокузнецк

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