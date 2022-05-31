Росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже портмоне у прохожего

Патрульные Росгвардии по улице 50 лет Городу остановили для проверки пешехода с признаками сильного алкогольного опьянения. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабеж 37-летний местный житель. Впоследствии выяснилось, что задержанный несколько часов назад совершил очередное имущественное преступление.

По предварительной информации, рецидивист причинил телесные повреждения 47-летнему прохожему и похитил у него портмоне, в котором находились 10 000 рублей и сотовый телефон.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.