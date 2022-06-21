Росгвардейцы задержали подозреваемого в имущественном преступление

В Анжеро-Судженске росгвардейцы задержали злоумышленника, который похитил сотовый телефон у приятельницы.

За помощью обратилась 36-летняя местная жительница, сообщившая о краже имущества. По предварительной информации, заявительница принимала у себя дома гостей. На следующий день после совместного застолья хозяйка обнаружила пропажу своего смартфона стоимостью 6 000 рублей. Заподозрив в краже одного из гостивших мужчин, она сообщила о случившемся правоохранителям.

Выяснив личность и приметы подозреваемого, к поиску на маршруте патрулирования приступил экипаж Росгвардии.

Спустя время росгвардейцы обнаружили разыскиваемого 33-летнего местного жителя, который признал вину и сообщил, что сбыл телефон приятельницы в ломбарде. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого горожанина сотрудникам органов внутренних дел.