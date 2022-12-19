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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже брендовой одежды

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали похитителя куртки из магазина одежды.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в торговую точку на проспекте Шахтеров. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили мужчину, которого удерживали работники магазина. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, задержанный посетитель магазина сложил к себе в рюкзак брендовую мужскую куртку, после чего прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники торговой точки заметили противоправные действия по записям с камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
19/12/2022
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