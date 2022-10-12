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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из торговой точки

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил товар из магазина крупной торговой сети.

В вечернее время росгвардейцы в ходе патрулирования улицы Матросова обнаружили и задержали мужчину, подходящего по приметам из ранее переданной ориентировки. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу 47 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который находился в розыске.

 По предварительной информации, ранее задержанный совершил кражу сыра и мясной продукции для дальнейшей перепродажи на сумму более 2 000 рублей в сетевом магазине по улице Киселевской. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, на записях которых мужчина сложил товар в сумку и под одежду, после чего скрылся без оплаты.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

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