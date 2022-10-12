Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил товар из магазина крупной торговой сети.

В вечернее время росгвардейцы в ходе патрулирования улицы Матросова обнаружили и задержали мужчину, подходящего по приметам из ранее переданной ориентировки. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу 47 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который находился в розыске.

По предварительной информации, ранее задержанный совершил кражу сыра и мясной продукции для дальнейшей перепродажи на сумму более 2 000 рублей в сетевом магазине по улице Киселевской. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, на записях которых мужчина сложил товар в сумку и под одежду, после чего скрылся без оплаты.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия