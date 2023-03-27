Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже товара из торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя конфет и сливочного масла в сетевом гипермаркете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на улице Баумана. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 36 летнего местного жителя, который пытался вынести из магазина неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель торговой точки сложил под верхнюю одежду восемь наборов конфет и два брикета сливочного масла на сумму более 2 000 рублей, после чего направился к выходу без оплаты товара. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия