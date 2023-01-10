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Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже верхней одежды

 В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого злоумышленника, который на себе вынес верхнюю одежду из магазина.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Мира обнаружили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Стражи правопорядка задержали для проверки информации 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Задержанный был одет в похищенную из торговой точки куртку.

 По предварительной информации, ранее мужчина в торговом центре на улице Ленина в одном из отделов одежды примерил на себя куртку стоимостью 9 000 рублей и вышел из магазина без оплаты товара. Работники торговой точки обратились за помощью к правоохранителям, которые по камерам видеонаблюдения установили приметы похитителя.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
10/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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