Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже верхней одежды

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого злоумышленника, который на себе вынес верхнюю одежду из магазина.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Мира обнаружили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Стражи правопорядка задержали для проверки информации 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Задержанный был одет в похищенную из торговой точки куртку.

По предварительной информации, ранее мужчина в торговом центре на улице Ленина в одном из отделов одежды примерил на себя куртку стоимостью 9 000 рублей и вышел из магазина без оплаты товара. Работники торговой точки обратились за помощью к правоохранителям, которые по камерам видеонаблюдения установили приметы похитителя.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия