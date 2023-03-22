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Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему приятелю

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который из-за обиды ударил приятеля ножом.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 44-летнего новокузнечанина к общежитию по улице Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого виновника в нанесении ножевого ранения горожанину. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью 60-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков в гостях между приятелями произошёл конфликт. Мужчина пришел в ярость якобы из-за неодобрительных высказываний в свой адрес. В результате злоумышленник причинил кухонным ножом порез шеи оппоненту. Хозяин жилища сообщил о происшествии правоохранителям и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

  Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
22/03/2023
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