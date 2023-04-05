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Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на знакомого

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который нанес ножевое ранение своему приятелю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Чернышова. В подъезде на указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали подозрительного мужчину с признаками алкогольного опьянения, при досмотре которого был обнаружен кухонный нож со следами бурого цвета. Им оказался 47-летний местный житель, который может быть причастен к причинению вреда здоровью знакомому.

 По предварительной информации, в квартире 62-летнего новокузнечанина у задержанного произошел конфликт с хозяином жилища. На фоне злоупотребления спиртными напитками злоумышленник взял кухонный нож и набросился на горожанина, причинив порез спины, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов и задержали предполагаемого виновника. Заявитель был госпитализирован в медицинское учреждение.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
05/04/2023
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