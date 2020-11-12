Росгвардейцы задержали подозреваемого в похищении около миллиона рублей

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в хищении 850 000 рублей у жителей Томской области.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 38-летняя женщина. По предварительной информации, она вместе с гражданским супругом прибыла в столицу Кузбасса из соседнего региона с целью покупки жилья. Остановившись в одном из городских общежитий, пара устроила застолье, на которое пригласила малознакомых людей. Томичи обмолвились о наличии крупной денежной суммы, которая находилась в сумке. В результате один из новоиспеченных знакомых схватил ручную кладь с деньгами и скрылся.

Прибывшие росгвардейцы установили приметы похитителя. В ходе поисковых мероприятий стражи выяснили местонахождение подозреваемого, который был обнаружен и задержан в одной из комнат общежития. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 37-летний кузбассовец.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Похищенные денежные средства возвращены владельцам.