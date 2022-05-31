Росгвардейцы задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к питейному заведению на проспекте Металлургов. На месте происшествия стражи правопорядка пресекли на парковке противоправные действия и задержали одного из посетителей бара с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после завершения работы питейного заведения задержанный 39-летний местный житель обратился к незнакомой компании с целью продолжить застолье. Проигнорировав предложение незнакомца, приятели сели в припаркованный автомобиль «Хендай Солярис». В результате задержанный дебошир поднялся на капот иномарки и кулаком разбил лобовое стекло. Работники бара, заметившие противоправные действия, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба 28-летнему автовладельцу, росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.