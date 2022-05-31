Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали подозреваемого в повреждении чужого имущества

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к питейному заведению на проспекте Металлургов. На месте происшествия стражи правопорядка пресекли на парковке противоправные действия и задержали одного из посетителей бара с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после завершения работы питейного заведения задержанный 39-летний местный житель обратился к незнакомой компании с целью продолжить застолье. Проигнорировав предложение незнакомца, приятели сели в припаркованный автомобиль «Хендай Солярис». В результате задержанный дебошир поднялся на капот иномарки и кулаком разбил лобовое стекло. Работники бара, заметившие противоправные действия, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба 28-летнему автовладельцу, росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.   

 

Происшествия
kuzbassnews.ru
31/05/2022
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus