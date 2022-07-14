Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении осколком бутылки вреда здоровью сожительнице

В ночное время росгвардейцы получили сигнал для обеспечения безопасности медицинской бригады, которая прибыла в частный дом для оказания помощи пострадавшей женщине. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого 37-летнего хозяина жилища с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный распивал спиртные напитки с 41-летней сожительницей. Спустя время мужчина решил отправиться спать, однако возлюбленная настаивала на продолжении застолья. В результате злоумышленник горлышком от разбитой бутылки ранил ноги сожительнице. Пострадавшая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, работники которой сообщили о случившемся правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.