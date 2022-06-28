Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью кемеровчанину

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который на почве ревности укусил оппонента за ухо, причинив телесные повреждения.

В вечернее время патрульные прибыли на сигнал «тревога» к общежитию по улице Ворошилова. На месте происшествия вахтер пояснила, что нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, заметив потасовку между двумя мужчинами на детской площадке.

Стражи правопорядка пресекли противоправные действия и предварительно установили, что у 42-летнего местного жителя на почве ревности возник конфликт с 39-летним кемеровчанином.

В результате между мужчинами произошла на детской площадке обоюдная драка, в результате которой ревнивец повредил ухо своему оппоненту.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали обоих граждан с признаками алкогольного опьянения сотрудникам органов внутренних дел.