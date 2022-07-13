Росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении серии преступлений

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования задержал молодого человека, который разыскивался по подозрению в совершении грабежа из ломбарда и мошенничестве.

В утреннее время росгвардейцы получили сигнал от очевидцев, что по улице Юбилейная замечен полураздетый молодой человек в неадекватном состоянии. Прибывшие для проверки информации стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 23-летнего местного жителя с признаками опьянения.

Росгвардейцы предварительно установили, что задержанный может быть причастен к совершению очередного имущественного преступления. Так, ранее в городском ломбарде молодой человек попросил продавца рассмотреть одну из моделей смартфона. Получив в руки телефон, злоумышленник воспользовался моментом, когда работница отвлеклась, и сбежал с торговой точки с имуществом. Кроме этого, молодой человек находился в розыске по подозрению в мошенничестве.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.