Росгвардейцы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на магазин

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который, угрожая продавцу ножом, похитил из торговой точки денежные средства.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на улице Куйбышева. По предварительной информации, неизвестный достал из кармана нож и под угрозой физической расправы начал требовать от продавца требовать денежные средства. Злоумышленник забрал из кассы выручку и поспешил скрыться. После этого работница магазина сразу нажала кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии.

Росгвардейцы установили характерные приметы подозреваемого, который был одет в куртку с белой вставкой, после чего приступили к поиску по горячим следам. В ходе патрулирования стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание пассажира такси. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, кражу и грабеж 40–летний рецидивист с признаками опьянения. При досмотре у него была обнаружена часть похищенных денежных средств.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшая опознала налетчика.