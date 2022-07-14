Росгвардейцы задержали подозреваемую, обокравшую новокузнечанина после первого свидания

За помощью к правоохранителям обратился 32-летний горожанин, сообщивший, что обнаружил на улице похитительницу его имущества. Прибывшие на указанный адрес росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимую 24 летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, горожанин пригласил к себе домой малознакомую девушку для распития спиртного. На следующее утро заявитель обнаружил пропажу гостьи и своего смартфона. Спустя несколько дней предполагаемую виновницу горожанин встретил на улице и сообщил об этом правоохранителям. Похищенный телефон подозреваемая могла сбыть в ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия