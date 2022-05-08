Росгвардейцы задержали подозреваемую, проникшую в дом к местной жительнице

В Топках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 44-летнюю злоумышленницу, которая, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникла в чужой дом.

В утреннее время росгвардейцы, патрулируя улицу Советскую, обнаружили схожую по описанию из ранее переданной ориентировки злоумышленницу. Стражи правопорядка задержали ранее судимую за кражу и разбой местную жительницу с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, женщина ранее проникла в частный дом через открытое окно с целью хищения имущества. Противоправные действия злоумышленницы заметили соседи, чем спугнули подозреваемую. Очевидцы незамедлительно обратились к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что перед выходом из дома следует закрывать окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.