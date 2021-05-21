Росгвардейцы задержали подозреваемых, которые проникли в чужой частный дом для застолья

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал четверых граждан, которые, выбив входную дверь, проникли в частный дом горожанки для распития спиртных напитков.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая, что в ее жилище проникли неизвестные. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали двоих мужчин и двух женщин в возрасте от 30 до 35 лет с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, по дороге из круглосуточного магазина к заявительнице подошла неизвестная компания и предложила распить спиртное в ее жилище. Получив отказ, подвыпившие граждане проследовали за горожанкой к ее дому, выбили ногой незащищенную входную дверь, прошли в одну из комнат и стали распивать алкоголь. После безуспешных попыток прогнать посторонних женщина сообщила о случившемся стражам правопорядка.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.