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Росгвардейцы задержали подозреваемых, напавших на прохожего

В городе Ленинск-Кузнецкий экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленников с признаками алкогольного опьянения, один из которых причинил ножевые ранения 32-летнему прохожему.

 В ночное время росгвардейцы получили информацию о нападении на местного жителя по проспекту Текстильщиков. Прибывшие на указанный адрес патрульные обнаружили мужчину с признаками ножевого ранения, которому оказывала медицинскую помощь прибывшая бригада медиков. После сбора информации о подозреваемых, стражи правопорядка приступили к осмотру близлежащей территории.

 Неподалеку от места происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали 20-летнего ранее судимого за кражу местного жителя и его 18-летнего ранее не судимого приятеля.

 По предварительной информации, задержанные, после распития спиртных напитков, напали на незнакомого им горожанина. 20-летний злоумышленник ударил мужчину ножом в область бедра, а затем молодые люди скрылись. Потерпевший вызвал бригаду скорой помощи и сообщил о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован бригадой медиков.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
02/08/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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