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Росгвардейцы задержали подозреваемых, устроивших драку с юргинцем

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, которые нанесли побои горожанину в баре.

Ночью росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое питейное заведение по улице Ленинградской. На месте стражи правопорядка обнаружили 31-летнего потерпевшего, который указал на двоих подозреваемых. При виде экипажа Росгвардии злоумышленники попытались скрыться, однако были задержаны. Ими оказались ранее не судимые 20-летний и 21-летний подозреваемые с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков в заведении между потерпевшим и задержанными произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчины продолжили потасовку на улице. Работница заведения, чтобы прекратить противоправные действия нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
23/08/2022
Происшествия
Юрга

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