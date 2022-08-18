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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из ломбарда

 В городе Ленинск-Кузнецкий экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу работника торговой точки задержал подозреваемых в краже товара из ломбарда.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый объект по улице Суворова. На месте происшествия работница ломбарда указала на посетителей, которые могут быть причастны к краже музыкальной колонки. Росгвардейцы задержали подозреваемых для проверки информации. Ими оказались ранее не судимый 41-летний местный житель и его 36-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков приятель. При одном из подозреваемых была обнаружена похищенная колонка.

 По предварительной информации, днем злоумышленники зашли в городской ломбард. Один из подозреваемых отвлек работницу и взял с витрины музыкальную колонку, передал ее сообщнику, а затем оба вышли из торговой точки. Продавец заметила пропажу спустя время. Когда подозреваемые вернулись в ломбард, женщина незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
18/08/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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