Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из ломбарда

В городе Ленинск-Кузнецкий экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу работника торговой точки задержал подозреваемых в краже товара из ломбарда.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый объект по улице Суворова. На месте происшествия работница ломбарда указала на посетителей, которые могут быть причастны к краже музыкальной колонки. Росгвардейцы задержали подозреваемых для проверки информации. Ими оказались ранее не судимый 41-летний местный житель и его 36-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков приятель. При одном из подозреваемых была обнаружена похищенная колонка.

По предварительной информации, днем злоумышленники зашли в городской ломбард. Один из подозреваемых отвлек работницу и взял с витрины музыкальную колонку, передал ее сообщнику, а затем оба вышли из торговой точки. Продавец заметила пропажу спустя время. Когда подозреваемые вернулись в ломбард, женщина незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия