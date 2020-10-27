Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже промышленного оборудования бывшей котельной

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал троих злоумышленников, которые при помощи садовой тележки пытались вывезти с территории бывшей котельной промышленный мотор.
Росгвардейцы получили информацию от очевидца, что неизвестные на улице Советская, отогнув решетку, проникли через окно в подвальное помещение предприятия. Прибывшие спустя несколько минут стражи правопорядка установили, что злоумышленники погрузили оборудование в садовую тележку и скрылись. По следу, оставленному на снегу, росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местные жители от 33 до 40 лет. По предварительной информации, похищенное имущество рецидивисты намеревались сдать в пункт приема металлолома.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.
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