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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже промышленного оборудования бывшей котельной

 В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал троих злоумышленников, которые при помощи садовой тележки пытались вывезти с территории бывшей котельной промышленный мотор.

 Росгвардейцы получили информацию от очевидца, что неизвестные на улице Советская, отогнув решетку, проникли через окно в подвальное помещение предприятия. Прибывшие спустя несколько минут стражи правопорядка установили, что злоумышленники погрузили оборудование в садовую тележку и скрылись. По следу, оставленному на снегу, росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местные жители от 33 до 40 лет. По предварительной информации, похищенное имущество рецидивисты намеревались сдать в пункт приема металлолома.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям.  

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
27/10/2020
Происшествия
Топки
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