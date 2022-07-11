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Росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении противоправных действий в отношении кузбассовца

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали троих подозреваемых, которые могут быть причастны к причинению физического насилия местному жителю.

В ночное время при патрулировании проспекта Комсомольский на одном из остановочных павильонов к росгвардейцам за помощью обратился 30-летний местный житель со следами побоев и признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка предварительно выяснили, что обратившийся гражданин вместе с приятелем встретил на улице троих молодых людей, с которыми произошла словесная перепалка. В результате неизвестные причинили побои потерпевшему и скрылись. На место происшествия были вызваны дополнительные наряды Росгвардии, которые до прибытия медиков оказывали помощь пострадавшему.

 Выяснив приметы подозреваемых, росгвардейцы в результате поиска разыскали и задержали троицу. Ими оказались ранее судимые местные жители 23 и 24 лет, и не судимый 22-летний кемеровчанин. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/07/2022
Происшествия
Кемерово

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