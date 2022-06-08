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Росгвардейцы задержали похитителей имущества горожан

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал 47-летней местной жительницы, сообщившей о краже бытовой техники из своей квартиры. Выяснилось, что заявительница вернулась домой с работы и обнаружила на лестничной клетке 27-летнего сына с признаками алкогольного опьянения, который не мог попасть домой из-за утраты ключей. Открыв дверь, гражданка обнаружила пропажу из квартиры холодильника.

 Росгвардейцы установили, что сын заявительницы проводил вечер с ранее судимыми приятелями 40 лет и 31 года, один которых проживает в том же доме, что и потерпевшая. Поднявшись в указанную квартиру, стражи правопорядка обнаружили двоих мужчин, а также похищенный холодильник. Топкинцев задержали для проверки, в ходе которой стало известно, что граждане могут быть причастны к краже двух велосипедов из соседнего дома.

 По предварительной информации, задержанные граждане вместе с сыном потерпевшей распивали спиртное на улице. Когда деньги на алкоголь закончились, они похитили оставленные без присмотра в подъезде два велосипеда, которые сбыли в ломбарде, а на вырученные денежные средства продолжили застолье. Спустя время злоумышленники взяли у спящего собутыльника ключи от квартиры близкой родственницы и проникли в жилище с целью хищения имущества.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
08/06/2022
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