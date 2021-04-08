Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали похитителей имущества с территории элеватора

 В Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал двоих злоумышленников, которые похитили металлический швеллер с территории охраняемого объекта.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с городского предприятия. На месте происшествия сторож сообщил стражам правопорядка, что обнаружил на территории элеватора двоих посторонних, которые перебросили через забор имущество и скрылись. Работник сразу же нажал тревожную кнопку. 

 Выяснив приметы подозреваемых, росгвардейцы обследовали прилегающий район и обнаружили двоих подозрительных граждан, которые несли в руках металлическое изделие. При виде патрульного автомобиля неизвестные попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались ранее не судимые местные жители 37 и 54 лет. По предварительной информации, задержанные проникли через ограждение на территорию предприятия, и похитили металлический швеллер с целью сбыта в пункте приема металлолома.  

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. 

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В 2021 году отремонтируют Кузнецкий мост и кольцо на Советской
Старт дорожным работам будет дан во второй половине мая, в Топольниках. Далее – Кузнецкий мост:...
Подъем воды в Новокузнецке в паводок может составить семь метров
Анализ гидрологической обстановки на территории Кемеровской области в марте 2021 года На 1 апреля...
Губернатор поддержал строительство моста через Кондому в Новокузнецке
Инвестиционно привлекательный участок может быть присоединён к городу, и тогда на его территории...
В Кемерово собаки погибли при взрыве газового баллона в приюте
В Кемерово утром 7 апреля взорвался газовый баллон в частном приюте для животных «Маячок». Об этом...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus