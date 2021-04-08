Росгвардейцы задержали похитителей имущества с территории элеватора

В Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал двоих злоумышленников, которые похитили металлический швеллер с территории охраняемого объекта.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с городского предприятия. На месте происшествия сторож сообщил стражам правопорядка, что обнаружил на территории элеватора двоих посторонних, которые перебросили через забор имущество и скрылись. Работник сразу же нажал тревожную кнопку.

Выяснив приметы подозреваемых, росгвардейцы обследовали прилегающий район и обнаружили двоих подозрительных граждан, которые несли в руках металлическое изделие. При виде патрульного автомобиля неизвестные попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались ранее не судимые местные жители 37 и 54 лет. По предварительной информации, задержанные проникли через ограждение на территорию предприятия, и похитили металлический швеллер с целью сбыта в пункте приема металлолома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.