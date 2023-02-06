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Росгвардейцы задержали похитителей, которые пытались тайком вынести инструменты из магазина

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих предполагаемых виновников, пытавшихся совершиться кражу в строительном гипермаркете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый торговый объект на проспекте Ленинградском. По прибытию стражи правопорядка задержали не судимых местных жителей 32 и 36 лет, которые намеревались вынести товар без оплаты.

 По предварительной информации, двое посетителей строительного гипермаркета сложили под одежду набор отверток, бит, кусачки, а также лазерный уровень на общую сумму более 17 000 рублей и направились к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговли зафиксировали с помощью камер видеонаблюдения противоправные действия, нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь похитителям.

 Задержанные граждане признали вину, предъявив неоплаченный товар. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых в краже кемеровчан сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.К

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
06/02/2023
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