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Росгвардейцы задержали похитительницу денежных средства с утерянной банковской карты

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил и задержал разыскиваемую молодую девушку, которая может быть причастна к хищению более 10 000 рублей с банковского счета потерпевшей.

По предварительной информации, 46-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что с ее утерянной банковской карты произошло списание денежных средств.

В результате проверки коммерческих организаций, в которых платежным средством заявительницы совершалась оплата товаров и услуг, была установлена по камерам видеонаблюдения предполагаемая виновница. В ходе патрулирования городских росгвардейцы по приметам задержали не судимую 22-летнею местную жительницу, которая признала, что воспользовалась найденной банковской картой, оплатив покупки на сумму более 10 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
20/07/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
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