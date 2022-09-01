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Росгвардейцы задержали похитителя 33 упаковок батареек из торговой точки

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого в краже товара из строительного магазина.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин по проспекту Ленинградскому. Работники торговой точки указали на злоумышленника и пояснили, что по камерам видеонаблюдения заметили посетителя, который складывал товар в свою сумку. Стражи правопорядка задержали многократно судимого, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков, 41-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, подозреваемый зашел в охраняемую торговую точку с целью кражи товара для дальнейшей перепродажи. Мужчина взял с полки 33 упаковки батареек на сумму около 14 000 рублей, сложил их к себе в сумку, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники заметили противоправные действия горожанина и незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/09/2022
Происшествия
Кемерово

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