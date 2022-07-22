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Росгвардейцы задержали похитителя брендовой парфюмерии

 В дневное время росгвардейцы получили ориентировку с приметами похитителя. Местного жителя с признаками алкогольного опьянения сотрудники вневедомственной охраны задержали на улице Юбилейной. Задержанным оказался 41-летний ранее судимый за кражу и грабеж беловчанин.

 По предварительной информации, злоумышленник зашел в магазин косметики и бытовой химии, положил в пакет упаковку с парфюмом стоимостью 2 647 рублей и прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Противоправные действия мужчины были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Похищенное задержанный сбыл.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
22/07/2022
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