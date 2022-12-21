Росгвардейцы задержали похитителя цветов из охраняемой торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который пытался похитить комнатные растения из гипермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый торговый объект на проспекте Ленинградский, в котором для выяснения обстоятельств задержали одного из посетителей. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью 25 летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник взял с торговой полки несколько горшков с комнатными цветами, после чего прошел с товаром мимо кассовой зоны без оплаты. Заметив противоправные действия, работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия