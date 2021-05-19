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Росгвардейцы задержали похитителя денежных средств у пенсионера

 В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в ходе поисковых мероприятий разыскал и задержал рецидивиста, который похитил у пенсионера 4 000 рублей.

 За помощью к правоохранителям обратился 68-летний местный житель. По предварительной информации, подозреваемый пришел в частный дом заявителя и обманным путем убедил пенсионера показать ему денежные средства. Когда потерпевший достал деньги, злоумышленник выхватил банкноты из его рук и скрылся на такси.

 Экипаж Росгвардии в ходе поисковых мероприятий выяснил личность подозреваемого и задержал его по месту проживания. Им оказался ранее судимый за кражу и мошенничество 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, после случившегося подозреваемый отправился на такси в пивной магазин, в котором расплатился за алкоголь похищенными деньгами. Кроме этого, он находился в оперативном розыске по подозрению в совершении другого аналогичного преступления.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/05/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

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