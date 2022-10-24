Росгвардейцы задержали похитителя детских игрушек из охраняемой торговой точки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который пытался похитить из магазина игрушек несколько наборов конструктора.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговый центр на улице Павловского. На указанном адресе стражи правопорядка задержали похитителя из магазина детских товаров. Им оказался 40-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель поселка Кузедеево.

По предварительной информации, мужчина в магазине детских товаров сложил несколько наборов с конструктором известного бренда стоимостью около 6 000 рублей и отправился к выходу без оплаты. Работники торговой точки своевременно заметили противоправные действия, нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено в магазин.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия