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Росгвардейцы задержали похитителя имущества с охраняемого объекта

 В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны  задержал подозреваемого в хищении смартфона стоимостью 4 000 рублей с охраняемого объекта.

 В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в городской ломбард. По предварительной информации, подозреваемый попросил работницу торговой точки показать понравившийся ему смартфон. Продавец передала товар в руки посетителю и отвлеклась на другого клиента. В этот момент мужчина спрятал телефон у себя, а затем ушел. Обнаружив пропажу имущества, девушка нажала тревожную кнопку.

 По записям с камеры видеонаблюдения росгвардейцы установили характерные приметы подозреваемого в красной кепке и приступили к поиску по горячим следам. В ходе патрулирования экипаж обнаружил и задержал ранее судимого 35-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владельцам охраняемого объекта.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/05/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

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