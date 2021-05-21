Росгвардейцы задержали похитителя имущества с охраняемого объекта

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого в хищении смартфона стоимостью 4 000 рублей с охраняемого объекта.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в городской ломбард. По предварительной информации, подозреваемый попросил работницу торговой точки показать понравившийся ему смартфон. Продавец передала товар в руки посетителю и отвлеклась на другого клиента. В этот момент мужчина спрятал телефон у себя, а затем ушел. Обнаружив пропажу имущества, девушка нажала тревожную кнопку.

По записям с камеры видеонаблюдения росгвардейцы установили характерные приметы подозреваемого в красной кепке и приступили к поиску по горячим следам. В ходе патрулирования экипаж обнаружил и задержал ранее судимого 35-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владельцам охраняемого объекта.