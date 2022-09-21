Росгвардейцы задержали похитителя инструмента из магазина

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали похитителя переставных клещей из строительного супермаркета стоимостью около 5 000 рублей.



В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому строительному магазину на проспекте Ленинградском. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее не судимого 47 летнего кемеровчанина.

Предварительно установлено, что злоумышленник взял с полки переставные клещи, повредив антикражный датчик, спрятал товар под куртку и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники заметили противоправные действия похитителя по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия