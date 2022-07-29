Росгвардейцы задержали похитителя косметических товаров из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого рецидивиста, который попытался выкрасть из магазина товары стоимостью 6 000 рублей.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке по проспекту Ленинградскому. Прибывшие для проверки информации стражи правопорядка обнаружили подозреваемого, на которого указали работники гипермаркета. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 20-летнего ранее судимого за грабеж местного жителя. При себе у него была обнаружена сумка с похищенным товаром.

По предварительной информации, рецидивист зашел в торговую точку и положил в продуктовую тележку более 12 косметических средств. Переложив похищенное к себе в сумку, злоумышленник направился к выходу без оплаты товара. Противоправные действия работники гипермаркета заметили по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия