Росгвардейцы задержали похитителя морских дликатесов

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал при попытке очередной кражи похитителя морских деликатесов.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в сетевой продуктовый супермаркет на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника при попытке выйти из магазина с неоплаченным товаром. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж и кражу, 35-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее посетитель супермаркета сложил в пакет семь упаковок морских деликатесов на сумму около 1 700 рублей, после чего вышел из магазина, миновав кассовую зону без оплаты товара. Когда злоумышленник пришел за новой партией, работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия