Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали похитителя спиртного из торговой точки

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который использовал свой рюкзак для хищения алкогольной продукции из торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на улице Куйбышева. В магазине работники указали на мужчину, который может быть причастен к хищению спиртного. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина в торговом зале положил в продуктовую корзину две бутылки коньяка, после чего переложил товар в свой рюкзак и предпринял попытку выйти из магазина, минуя кассовую зону. Работники супермаркета заметили по камерам видеонаблюдения, что мужчина не оплатил спиртное и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
17/06/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus