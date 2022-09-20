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Росгвардейцы задержали похитителя средств личной гигиены из супермаркета

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому супермаркету по улице Леонова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили подозреваемого в краже, которого удерживали работники магазина. Росгвардейцы задержали 51-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя.

По предварительной информации, мужчина зашел в торговую точку, взял с полки около 10 флаконов дезодоранта на сумму более, спрятал под одеждой и направился к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники супермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения, преградили путь злоумышленнику и вызвали наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Происшествия
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