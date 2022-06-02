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Росгвардейцы задержали похитителя терминала оплаты из магазина

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам обнаружили и задержали рецидивиста, который похитил из торговой точки терминал для оплаты банковскими картами.

Во время на маршруте патрулирования росгвардейцы получили информацию, что на улице Попова из круглосуточного магазина мужчина похитил кассовое оборудование. Оперативно прибывшие на сигнал стражи правопорядка обнаружили и задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее судимый за кражу 31-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина попросил продавца принести необходимый ему товар. Работница отошла от кассы, а злоумышленник, воспользовавшись моментом, похитил терминал оплаты, который отсутствовал у мужчины на момент задержания.

Для дальнейшего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
02/06/2022
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