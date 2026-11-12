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Росгвардейцы задержали посетительницу гостиничного комплекса за нарушение общественного порядка

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 21-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая устроила дебош в гостиничном комплексе.

Ночью экипаж Росгвардии прибыл на объект по сигналу тревожной кнопки, на которую нажал администратор. На месте росгвардейцы обнаружили девушку, которая грубо и нецензурно выражалась в адрес работницы комплекса и не реагировала на замечания. Стражи правопорядка пресекли нарушения и задержали посетительницу.

По предварительной информации, гражданка отдыхала в гостиничном комплексе в компании знакомых. После того как остальные посетители покинули заведение, работники сообщили ей, что время пребывания истекло, и предложили либо освободить помещение, либо оплатить продление отдыха. В ответ посетительница начала вести себя агрессивно, нецензурно выражаться и провоцировать конфликт. Работники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы доставили задержанную сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
12/11/2026
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