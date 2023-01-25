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Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в нападении с ножом на посетителей сауны

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, подозреваемого в совершении опасных для жизни и здоровья противоправных действий в отношении посетителей сауны.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских охраняемых общественных заведений. На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж и совершение тяжкого преступления 35-летнего местного жителя, который может быть причастен к нападению с ножом на посетителей сауны с целью завладения имущества.

 По предварительной информации, у задержанного мужчины во время распития спиртных напитков произошел конфликт с отдыхающими в заведении гражданами. В результате предполагаемый виновник причинил ножевой порез 35-летнему горожанину и завладел, угрожая ножом, денежными средствами и кольцом 30 летнего местного жителя. Для пресечения противоправных действий работница сауна нажала кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые задержали подозреваемого с поличным.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшему мужчине была оказана помощь на месте.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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