Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в нападении с ножом на посетителей сауны

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, подозреваемого в совершении опасных для жизни и здоровья противоправных действий в отношении посетителей сауны.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских охраняемых общественных заведений. На месте происшествия стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж и совершение тяжкого преступления 35-летнего местного жителя, который может быть причастен к нападению с ножом на посетителей сауны с целью завладения имущества.

По предварительной информации, у задержанного мужчины во время распития спиртных напитков произошел конфликт с отдыхающими в заведении гражданами. В результате предполагаемый виновник причинил ножевой порез 35-летнему горожанину и завладел, угрожая ножом, денежными средствами и кольцом 30 летнего местного жителя. Для пресечения противоправных действий работница сауна нажала кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые задержали подозреваемого с поличным.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшему мужчине была оказана помощь на месте.

Фото: Росгвардия