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Росгвардейцы задержали разыскиваемого дебошира, причастного к порче имущества торговой точки

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который урной повредил витрину охраняемого магазина.

Ночью стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому объекту на улице Тухачевского. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили повреждённое имущество и предполагаемого виновника в неадекватном состоянии, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 31-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, после проверки личности горожанина росгвардейцы выяснили, что задержанный находится в федеральном розыске как скрывающийся от органов дознания.

 По предварительной информации, после употребления спиртного мужчина пришел к закрытому магазину и требовал открыть дверь. Подозреваемый не получив желанного, взял металлическую урну и нанес несколько ударов по витрине, повредив ее. Напуганная работница магазина незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для разбирательства и дальнейшего возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
25/08/2022
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