Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали разыскиваемого грабителя при попытке скрыться после неудавшейся кражи

 В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании разыскиваемого горожанина, который пытался обокрасть магазин.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улицу 13 микрорайон. Неподалеку от охраняемого объекта росгвардейцы заметили убегающего мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и разбой 36 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении уличного грабежа телефона у горожанки.

 По предварительной информации, посетитель магазина положил под верхнюю одежду бутылку шампанского и несколько банок кофе, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны. Работники торгового зала заметили противоправные действия, преградили злоумышленнику путь и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Выложив похищенный товар, злоумышленник оттолкнул работника торговой точки и попытался скрыться бегством, но был задержан оперативно прибывшим нарядом Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus