Росгвардейцы задержали разыскиваемого грабителя при попытке скрыться после неудавшейся кражи

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании разыскиваемого горожанина, который пытался обокрасть магазин.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улицу 13 микрорайон. Неподалеку от охраняемого объекта росгвардейцы заметили убегающего мужчину, который был задержан для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и разбой 36 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении уличного грабежа телефона у горожанки.

По предварительной информации, посетитель магазина положил под верхнюю одежду бутылку шампанского и несколько банок кофе, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны. Работники торгового зала заметили противоправные действия, преградили злоумышленнику путь и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Выложив похищенный товар, злоумышленник оттолкнул работника торговой точки и попытался скрыться бегством, но был задержан оперативно прибывшим нарядом Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия