Росгвардейцы задержали разыскиваемого кузбассовца, похитившего велосипед из подъезда

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал мужчину, который разыскивался за кражу велосипеда.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки прохожего. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу, 51 летний местный житель, находящийся в оперативном розыске.

По предварительной информации, ранее мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома на улице Новостройка оставленный без присмотра велосипед стоимостью 5 500 рублей, который впоследствии сбыл в комиссионном магазине.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

Фото: Росгвардия