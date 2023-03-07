Росгвардейцы задержали разыскиваемого кузбассовца, повредившего имущество гостиницы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия и задержали виновника в повреждении имущества коммерческой организации.

В ночное время стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревога» к гостиничному комплексу по улице Бугарева. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали разыскиваемого постояльца гостиницы для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 19-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, выяснилось, что новокузнечанин находится в розыске по подозрению в имущественном преступлении.

По предварительной информации, администратор гостиницы услышала шум в одном из номеров. На месте работница обнаружила нетрезвого постояльца, который на фоне чрезмерного употребления спиртного разбил окно, причинив ущерб организации.

Для пресечения противоправных действий девушка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемого молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия